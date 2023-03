An diesem Wochenende dreht sich in Dahlem alles um das schwarze Gold. Egal ob neu, alt oder sogar längst vergessen, am Samstag und Sonntag können alle Vinyl-Freunde auf Schatzsuche gehen – am Sonntag ist der Eintritt sogar kostenlos!

Totgeglaubte leben bekanntlich länger. So auch die Schallplatte, die in den letzten Jahren eine regelrechte Renaissance erlebte. doch nicht nur unter älteren Musiksammlern ist das „schwarze Gold“ wieder beliebter denn je.

Auch das jüngere Publikum erfreut sich trotz Spotify, TikTok und Co am analogen Klang und dem haptischen Erlebnis hinter dem Medium. Nicht ohne Grund kann man seit einiger Zeit selbst bei hippen Läden wie Urban Outfitters und Co. wieder Schallplatten kaufen.

Auf Schatzsuche in Dahlem

Noch mehr Auswahl für die heimische Sammlung lässt sich dieses Wochenende bei der Plattenbörse im Gemeindehaus in Dahlem finden. Laut den Veranstaltern sollen rund 150.000 LPs und CDs von Heavy-Metal über Jazz und Blues bis hin du modernen Singer-Songwriter-Musik angeboten werden.

Oder kurz gesagt: Von ca. 1930 bis zu den aktuellen Charts wird alles zu finden sein. Neben Unmengen an Tonträgern gibt es auch Poster, Kataloge und Literatur, Musikvideos/DVDs, Tour-T-Shirts und vieles mehr.

Der Eintritt am Samstag beträgt 4 Euro, am Sonntag ist die Messe kostenlos.

Auf einen Blick

Was: Plattenbörse Dahlem

Plattenbörse Dahlem Wann: 11. und 12. März 2023, jeweils 11 bis 17 Uhr

11. und 12. März 2023, jeweils 11 bis 17 Uhr Wo: Gemeindehaus Dahlem, Thielallee 1+3, 14195 Berlin

Gemeindehaus Dahlem, Thielallee 1+3, 14195 Berlin Wieviel: Samstag 4 Euro Eintritt, Sonntag kostenlos

Text: red/su