Die zentral gelegene Privatstraße auf dem Innovationscampus FUBIC soll einen Namen erhalten. Für die Namensfindung wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben.

Auf dem Gelände des früheren US-Militärhospitals an der Fabeckstraße in Dahlem entsteht der Innovationscampus FUBIC. Auf dem parkähnlichen Gelände mit altem Baumbestand finden künftig insgesamt bis zu sieben Gebäude Platz, die über eine Privatstraße miteinander verbunden sind.

Diese Straße soll nun einen Namen erhalten, welche auch die Anschrift für die technologieorientierten Unternehmen bilden wird, die sich dort ansiedeln. „Gesucht wird ein einprägsamer Name mit gutem Klang“, teilt die WISTA Management GmbH mit. Der Straßenname dürfe in Berlin noch nicht vergeben sein und solle idealerweise einen Bezug zum Standort haben.

Der Projektentwickler, die landeseigene WISTA Management GmbH, hat daher einen Wettbewerb ausgeschrieben. Interessierte können Vorschläge für einen Straßennamen per E-Mail senden an: pr@wista.de. Einsendeschluss ist der 1. März 2023.

1.000 Euro für besten Namensvorschlag

Die besten Vorschläge werden von einer Jury ermittelt. Der erste Platz wird mit 1.000 Euro, der zweite mit 500 Euro und der dritte bis fünfte Platz mit jeweils 100 Euro prämiert. Die Entscheidung über die Vergabe des Namens fällt der Bezirk Steglitz-Zehlendorf.

Das frühere Militärgelände soll die Heimat für technologieorientierte Start-ups und junge Unternehmen aus den Bereichen Life-Science, Gesundheitswirtschaft und Informatik werden. In seinem Herzstück – dem neuen Innovationszentrum FUBIC (Business and Innovation Center next to Freie Universität Berlin Campus) – werden sich nach der Fertigstellung des Gebäudes bis zu 80 Unternehmen ansiedeln, so die Planer.

