Einen Tag nach Ostern wird die Sanierung der Eiswaldtstraße in Lankwitz fortgesetzt. Das hat Folgen für den Autoverkehr.

Seit November 2022 führt das Straßen- und Grünflächenamt Steglitz-Zehlendorf Instandsetzungsarbeiten in der Eiswaldtstraße zwischen Gallwitzallee und Malteserstraße durch. Nach der Winterpause werden die Arbeiten am 11. April wiederaufgenommen. Das teilt das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf mit.

Im Zuge der Baumaßnahme werden die Fahrbahnbefestigung und der provisorisch geschlossene Leitungsgraben aufgenommen und neu hergestellt. Die Vollsperrung der Eiswaldtstraße sei aus bautechnischen, insbesondere aber aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen erforderlich. Die Befahrbarkeit für die Feuerwehr, Rettungsfahrzeuge und Einsatzfahrzeuge der Polizei sei jederzeit möglich.

Drei Bauabschnitte





Der Straßenbau erfolgt in drei Bauabschnitten unter Vollsperrung der Eiswaldtstraße:

Erster Bauabschnitt: von Gallwitzallee bis Beselerstraße (11.April bis 2 Mai).

Zweiter Bauabschnitt: von Beselerstraße bis Am Gemeindepark (3. Mai bis 28. Juni).

Dritter Bauabschnitt: von Am Gemeindepark bis Malteserstraße: (29.Juni bis 31. Juli).

Die Eiswaldtstraße ist eine wichtige Ost-West-Verbindung zwischen der Gallwitzallee und der Malteserstraße in Lankwitz.



