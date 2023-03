Knapp fünf Jahre nachdem Trettmann und KitschKrieg mit einem Mix aus Trap, Dancehall, Elektronik die deutsche Hip Hop-Szene aufgemischt haben, kommt der Leipziger mit einem neuen Album im Gepäck wieder nach Berlin.

Mit dem Album #DIY landete Trettmann 2017 erstmals in den deutschen Albumcharts. Und das obwohl der gebürtige Chemnitzer bereits seit Jahrzehnten Musik macht. In den Corona-Jahren ist es ruhig geworden um Trettmann. Nun kommt er mit neuem Album wieder auf die großen Bühnen des Landes. Dabei dürfen sich Fans auf bekannte Songs von „Standard“ bis „Grauer Beton“, aber auch auf neue Lieder von seinem brandneuen Album „Insomnia“ freuen.

Das wurde erst in der vergangenen Woche veröffentlicht und markiert das Ende der Zusammenarbeit von Trettmann und dem Produzenten-Trio „KitschKrieg“. Darauf verarbeitet der Rapper unter anderem die Trennung von seiner langjährigen Partnerin. Der Großteil der Texte sei nachts entstanden, erzählt Trettmann. Daher auch der Titel „Insomnia“ (Schlaflosigkeit). Am 24. März kommt er in die Berliner Verti Music Hall.

Wann geht das Konzert los?

Das Konzert beginnt laut Veranstalter um 20 Uhr, der Einlass startet um 18.30 Uhr. Über die Vorband ist noch nichts bekannt.

Gibt es noch Karten?

Das Trettmann Konzert ist ausverkauft. Bei einigen Karten-Anbietern können sich Fans aber noch auf die Ticket-Warteliste setzen lassen und werden benachrichtigt, sobald gekaufte Tickets zum Wiederverkauf angeboten werden.

Wie komme ich zur Verti Music Hall?

Empfehlenswert ist eine Anreise per Bahn. Die nächsten U- und S-Bahnhöfe sind Warschauer Straße und der Ostbahnhof. Zur Warschauer Straße sind es nur fünf Gehminuten. Dorthin fahren die S3, S5, S7 und die S9 sowie die U-Bahnen der Linien U1 und U3. Außerdem halten neben den Trams M10 und M13 auch die Busse 248, 347 und der Nachtbus 1.

Was darf mit rein in die Halle?

Nur Taschen, die kleiner als das Format DIN A4 (21,0 x 29,7 cm) sind, sind in der Verti Music Hall erlaubt. Abhängig von Event und Veranstalter kann es auch strengere Regelungen geben. Wer eine größere Tasche dabei hat, kann diese für fünf Euro an der Garderobe abgeben. Text: kr