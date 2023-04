50 Grad in der Sonne: Thailand leidet derzeit unter einer ungewöhnlich starken Hitzewelle. Die Regierung warnt vor dem Aufenthalt im Freien.

40 Grad im Schatten, in der Sonne bis zu 50 Grad: So ist die Situation derzeit im beliebten Reiseland Thailand. Auf der Insel Phuket wurden in den vergangenen Tagen 48 Grad gemessen. Menschen versuchen sich mit Schrimen und viel Wasser vor der Hitze zu schützen. April gilt in Thailand allgemein als heißester Monat des Jahres, 50 Grad sind aber selbst für das südostasiatische Urlaubsparadies ungewöhnlich. Die bislang höchste jemals im Schatten verzeichnete Temperatur wurde im Jahr 2016 gemessen: damals in der Provinz Mae Hong Son im Norden mit 44,6 Grad.

Hitzewelle in Thailand

Vor allem in der Hauptstadt Bangkok ächzen die Bewohner unter der Hitzewelle. Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums warnen vor allem ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen vor dem Aufenthalt im Freien. Hitzschläge und Kreislaufprobleme seien möglich.

Zuletzt litt die thailändische Hauptstadt unter Luftverschmutzung, ausgelöst durch Waldbrände und Brandrodungen auf dem Land rund um Bangkok.

Text: kr/red