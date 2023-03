Am 2. April kommt Max Giesinger in die Verti Music Hall. Das Berliner Abendblatt verlost Tickets für den Konzertabend.

Vom Straßenmusiker zum Popstar: So liest sich die Lebensgeschichte des gebürtigen Waldbronners. Nachdem er bereits im Jugendalter Erfahrungen in mehreren Bands sammeln konnte, belegte Giesinger im Februar 2012 in der ersten Staffel von The Voice of Germany den vierten Platz. Es folgten mehrere Alben und Touren.

Zu gern wäre Max Giesinger bereits im Herbst 2020 auf seine nächste große Tour gegangen. Doch die Corona-Pandemie machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Nachdem sein Berlin-Konzert mehrfach verschoben werden musste, ist es am 2. April nun endlich soweit. Dann kommt der Sänger mit „Irgendwann ist jetzt“ in die Verti Music Hall. Der Junge mit der Gitarre, der in Fußgängerzonen Oasis-Cover spielte, ist erwachsen geworden und versichert uns: die Reise geht jetzt erst richtig los.

Karten gewinnen

Wir verlosen 2×2 Karten für das Konzert am 2. April. Wer gewinnen möchte, schreibt einfach bis zum 31. März eine Mail mit dem Betreff „Max Giesinger“ an redaktion@berliner-abendblatt.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Hier geht es zu unserer Gewinnspiel-Seite.

Wann geht es los?

Das Konzert beginnt am Sonntag um 20 Uhr, der Einlass startet aber bereits um 18.30 Uhr.

Wie komme ich zur Verti Music Hall?

Empfehlenswert ist eine Anreise per Bahn. Die nächsten U- und S-Bahnhöfe sind Warschauer Straße und der Ostbahnhof. Zur Warschauer Straße sind es nur fünf Gehminuten. Dorthin fahren die S3, S5, S7 und die S9 sowie die U-Bahnen der Linien U1 und U3. Außerdem halten neben den Trams M10 und M13 auch die Busse 248, 347 und der Nachtbus 1.

Text: kr