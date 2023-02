Am 16. Februar kommt Lewis Capaldi in die Berliner Mercedesz-Benz Arena. Fans können sich noch Restkarten sichern.

Im Februar kommt der schottische Shootingstar auch wieder in Berlin vorbei. Mit neuem Album im Gepäck geht der Singer-Songwriter auf große Tour durch UK und Europa. Nach Erfolgen mit Singles wie „Someone You Loved“ und seiner neuesten Veröffentlichung „Forget Me“ ist Lewis Capaldi aus der internationalen Musikszene nicht mehr weg zu denken.

Gibt es noch Karten?

Nachdem der Vorverkauf eher schleppend anlief, rührte der für seinen Humor bekannte Schotte noch einmal selbst die Werbetrommel und rief Berliner zum Kauf seiner Tickets auf. „Los Deutschland, bekommt mal euren Hintern hoch und macht was“, lautete sein Appell bei Instagram. Und der scheint was gebracht zu haben: Nun ist das Konzert so gut wie ausverkauft. Für seinen Berlin-Abstecher gibt es aber immerhin noch sogenannte Premium-Karten, die mit 119 Euro allerdigs fast doppelt so teuer sind, wie die normalen Sitzplatzkarten.

Wann geht es los?

Das Konzert startet um 20 Uhr. Einlassbeginn ist bereits um 18 Uhr. Als Vorband ist die Künstlerin Rachel Chinouriri angekündigt. Das Konzert dauert etwas zwei Stunden.

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Am besten ist eine Anreise per Bahn. Die nächsten U- und S-Bahnhöfe sind Warschauer Straße und der Ostbahnhof. Zur Warschauer Straße sind es nur fünf Gehminuten. Dorthin fahren die S3, S5, S7 und die S9 sowie die U-Bahnen der Linien U1 und U3. Außerdem halten neben den Trams M10 und M13 auch die Busse 248, 347 und der Nachtbus 1.

Was darf mit rein in die Arena?

Größere Taschen und Rucksäcke sind in der Mercedes-Benz-Arena nicht erlaubt. Das Verbot betrifft auch Turn-/Stoffbeutel, die das Format „DIN A4“ (21 x 29,7 cm) überschreiten, wie es auf der Homepage des Veranstalters heißt. Gegen fünf Euro gibt es aber auch eine Kleiderabgabe.

