Am Sonntag können sich ambitionierte Hobby-Läufer wieder beim Lauf druch den Volkspark Friedrichshain messen. Los geht es laut dem Veranstalter Laufclub RON-HILL Berlin e.V. um 9.45 Uhr am Sportplatz Virchowstraße 6. Zunächst gehen dann die Läufer auf den 2,8 und 5,2-Kilometer-Rundkurs. Um 10.30 Uhr dann fällt der Startschuss für die 10-Kilometer-Runde.

Prämie für Bergsprints

Dabei geht es unter anderem über den kleinen Bunkerberg. Für alle, die diesen besonders schnell meistern, lockt eine Bergprämie (Sachpreis) für den schnellsten Läufer in der ersten Runde auf den Strecken über 5,2 Kilometer und 10 Kilometer. Wer sich noch anmelden möchte, kann das noch bis zum 20. April per Mail tun oder am Sonntag vor Ort gegen eine Nachmeldegebühr von zwei Euro. Teilnehmer zahlen für die kleine Runde sechs und für die 10-Kilometer-Strecke acht Euro. Weitere Infos gibt es auf der Veranstalterseite.

Text: kr