Am 12. März erwartet Fans von Harry Potter ein besonderes Konzerterlebnis in der Mercedes-Benz Arena. Noch gibt es Karten für das Konzert „Harry Potter und der Stein der Weisen“.

Die Film-Saga rund um Harry, Ron und Hermine ist mittlerweile genauso Kult wie die Buchreihe. Wer immer noch nicht genug bekommt von dem von Joanne K. Rowling geschaffenen Universum, der kommt am 12. März in der Mercedes-Benz Arena auf seine Kosten. Dann kommt „Harry Potter und der Stein der Weisen In Concert“ mit Live-Musik und Großbildprojektion endlich in die Mercedes-Benz Arena Berlin. Der Termin musste aufgrund der Corona-Pandemie bereits zweimal verschoben werden. Nun ist es aber soweit. Für kurzentschlossene Fans gibt es sogar noch Restkarten für das Konzert.

Was erwartet Fans an dem Abend?

Die Zuschauer können auf einer Großbildleinwand mitverfolgen, wie Harry sein erstes abenteuerliches Schuljahr an der Hogwarts-Schule für Zauberei und Hexerei meistert, wie er Gänge und bewegliche Treppen entdeckt oder auf einem Zauberbesen sein erstes Quidditch-Turnier bestreitet. Für starke Emotionen sorgen dabei die Liveklänge des Orchesters, das die vollständige Partitur von John Williams‘ legendärer Filmmusik in all ihrer Dynamik zum Leben erweckt.

Wann geht das Konzert los?

Harry Potter und der Stein der Weisen in Concert startet um 18 Uhr.

Gibt es noch Tickets?

Ja, noch gibt es einige Karten für das Konzerterlebnis am 12. März. Bereits für die beiden verschobenen Termine in 2021 und 2022 behalten zudem ihre Gültigkeit. Je nach Kategorie liegen die Ticketpreise bei 53 bis 101 Euro.

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena

Am besten ist eine Anreise per Bahn. Die nächsten U- und S-Bahnhöfe sind Warschauer Straße und der Ostbahnhof. Zur Warschauer Straße sind es nur fünf Gehminuten. Dorthin fahren die S3, S5, S7 und die S9 sowie die U-Bahnen der Linien U1 und U3. Außerdem halten neben den Trams M10 und M13 auch die Busse 248, 347 und der Nachtbus 1. Es gibt aber auch Parkplätze an der Arena.

Was darf ich mit reinnehmen?

Nicht erlaubt sind seit 2017 größere Taschen und Rucksäcke. Das Verbot betrifft auch Turn-/Stoffbeutel, die das Format „DIN A4“ (21 x 29,7 cm) überschreiten, wie es auf der Homepage des Veranstalters heißt. Gegen fünf Euro gibt es aber auch eine Kleiderabgabe im Foyer der Halle.

