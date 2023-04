Im Mai macht „Disney100: The Concert“ auch Halt in der Mercedes-Benz Arena.

Seit dem 13. April tourt „Disney100: The Concert“ anlässlich des 100. Jubiläums der The Walt Disney Company durch ganz Europa. Ob unter Wasser oder auf hoher See, in den Weiten des Universums oder auch nur im Kinderzimmer – stets gehen die Geschichten ans Herz und berühren Menschen aller Generationen – immer begleitet von großartigen oftmals oscarprämierten Melodien und Liedern. Diese werden bei „Disney100: The Concert“ durch eine erstklassige Besetzung auf die Bühne gebracht.

Im Mai in Berlin

In Deutschland, Österreich und der Schweiz werden Anton Zetterholm, Kristina Love, Roberta Valentini, Gonzalo Campos López und Charlie Burn gemeinsam mit dem Hollywood-Sound-Orchester unter der Leitung von Wilhelm Keitel die schönsten Disney Songs live auf den großen Bühnen präsentieren und begeistern. Am 6. Mai kommt die Show auch nach Berlin, in die Mercedes-Benz Arena.

Die Moderation übernimmt Simon Beeck. Präsentiert werden die schönsten Songs aus Filmen wie Die Schöne und das Biest, Mary Poppins oder Encanto, aber auch Highlights aus den Welten von Pixar, Star Wars und Marvel. Die Starsolisten erschaffen gemeinsam mit dem Ensemble und dem fantastischen Hollywood Sound Orchester unvergessliche Augenblicke in diesem multimedialen Live-Erlebnis und feiern mit dem Publikum 100 Jahre Abenteuer, 100 Jahre Emotionen und 100 Jahre Disney-Zauber.

100 Jahre Disney

Über das umfangreiche Portfolio seiner beliebten Marken hinweg können Fans weltweit ganz besondere Attraktionen, Produkte, Veranstaltungen, Filme, TV Stunts, Livestreams und Ausstellungen erleben. Disney100 feiert die Vergangenheit, blickt aber ebenso in die Zukunft der nächsten 100 Jahre, in der das Unternehmen ein ganz neues Disney-Universum schaffen will. Für das Konzert am 6. Mai, 20 Uhr, gibt es noch Karten.

Text: red