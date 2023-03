In ihrer Instagram-Story berichtet der TV-Star von einem Vorfall in der Bahn. Demnach habe sie ein Service-Mitarbeiter der Deutschen Bahn sexuell belästigt.

TV-Star Isabell Horn ist oft mit der Bah unterwegs, pendelt von ihrem Wohnort Berlin regelmäßig nach Köln, wo sie für die Serie „Bettys Diagnose“ vor der Kamera steht. Mit dem Personal habe sie in den vergangenen Jahren aber nur gute Erfahrungen gemacht, wie sie bei Instagram schreibt. „Freundlich und bemüht, egal in welcher Situation“, so schreibt sie in ihrer Story.

Am Mittwoch aber habe sie eine ganz andere Erfahrung gesammelt. „Was um Himmels willen ist da gerade im Zug passiert? Meine Gedanken fahren Achterbahn und die pochende Frage bleibt: War das sexuelle Belästigung?“

Mitarbeiter zur Rechenschaft ziehen

Der Mitarbeiter aus dem Deutsche Bahn Service habe sie zwar nicht angefasst, seine Gesten und Blicken aber seien alles andere als angenehm gewesen. Horn habe zunächst mit Flucht reagiert. Später habe sie sich dann dazu entschlossen, den Vorfall öffentlich zu machen, auch damit der Mitarbeiter zur Rechenschaft gezogen werden kann. „Ja, das war sexuelle Belästigung! Und ja, ich muss unbedingt meinen Mund aufmachen und das melden“, schreibt sie bei Instagram. Die Deutsche Bahn habe sie bereits informiert.

Das Gesetz definiert sexuelle Belästigung über die objektive Wahrnehmung des Geschehens und nicht über die Absicht der belästigenden Person. Entscheidend ist also nur, ob ein bestimmtes Verhalten objektiv einen sexuellen Charakter hat und sich die betroffene Person dadurch belästigt gefühlt hat.

Text: kr