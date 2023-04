Verlage, Buchhandlungen und Autoren mit hochkarätigem Programm auf dem Bebelplatz.

Wir freuen uns, das Berliner Bücherfest 2023 als Medienpartner zu unterstützen.

Nach 15 Jahren Pause wird das Berliner Bücherfest am 17. und 18. Juni erstmalig wieder stattfinden. Auf dem Bebelplatz in Berlin präsentieren sich 89 Verlage und 25 Buchhandlungen. Darüber hinaus wird der Platz mit mehr als 40 Veranstaltungen bespielt. An den insgesamt 104 Ständen gibt es Signierstunden und Mitmach-Aktionen. Außerdem warten spannende Gespräche mit Büchermenschen auf alle Besucher.

Starkes Programm

Auf verschiedenen Bühnen und in unterschiedlichen Formaten werden hochkarätige Autorinnen und Autoren wie zum Beispiel Christian Berkel, Horst Bredekamp, Emilia Roig, Andrea Maria Schenkel und Nell Zink ihre Bücher vorstellen. Das Kinder- und Jugendprogramm umfasst Aufritte von Tamara Bach, Christian Handel und Ulrich Hub. Der Berliner Zeichner Mawil lädt zum Comic-Workshop ein.

Geschichte aufarbeiten

Zu den Themen Flucht und Exil, Leben in der Stadt und Bewahrung der Natur treffen Autorinnen und Autoren in Podiumsdiskussionen zusammen. Ein Fokus liegt auf dem Gedenken an die Bücherverbrennung auf dem Bebelplatz vor 90 Jahren in Form einer Matinee-Veranstaltung mit Volker Weidermann, einer Ausstellung des Verbrannte Orte e. V. und Kurzlesungen aus „verbrannten Büchern“.

Die Bücherverbrennung war der Höhepunkt einer von langer Hand geplanten „Aktion wider den undeutschen Geist“ – und nicht nur am damaligen Berliner Opernplatz brannten am 10. Mai 1933 die Bücher. In mehr als 20 deutschen Städten eröffneten die Nazis die Hetzjagd auf Deutschlands Kultur, auf viele der bekanntesten Schriftsteller dieser Jahre und ihre Werke.



Das Berliner Bücherfest wird vom Landesverband Berlin-Brandenburg e.V. des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels organisiert. Es findet statt mit freundlicher Unterstützung der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe sowie dem Handelsverband Berlin-Brandenburg HBB. Medienpartner sind radioeins im Rundfunk Berlin-Brandenburg und das Berliner Abendblatt. Unterstützung in Fragen der Nachhaltigkeit: GutCert.

Text: red