Das KI-Tool ChatGPT war in den vergangenen Wochen in aller Munde. Dabei ging es vor allem um den Umgang mit dem smarten Chatbot an Schulen und Universitäten. Doch auch im Alltag kann die Künstliche Intelligenz eine große Hilfe sein. Wir zeigen wie!

An den Berliner Schulen und Universitäten wurde seit der Veröffentlichung von ChatGPT heiß diskutiert, wie mit der Künstlichen Intelligenz umgegangen werden soll. Dabei reichte die Debatte von Verbotsforderungen bis hin zu neuen Prüfungsformen.

Doch auch Sie können den Chatbot nutzen, um sich das Leben, so manche Alltags- und Arbeitsaufgabe wie das Verfassen von Briefen oder Bewerbungen zu vereinfachen. Wir zeigen, was unter anderem alles möglich ist und wie es geht!

Was steckt hinter ChatGPT?

Wer bisher noch nie von ChatGPT gehört hat, sollte wissen, dass es sich dabei um einen Chatbot handelt, der dank Künstlicher Intelligenz recht schlaue Antworten auf so ziemlich alle Fragen geben kann. Egal ob Mathematik, Geschichte oder sogar Programmieren: ChatGPT wirft erstaunlich oft korrekte und weiterhelfende, einmalige Antworten aus.

Doch auch oft genug liegt das KI-Tool daneben, die Antworten sollten also nicht ungeprüft übernommen werden. In Sachen Logik gibt es Schwächen, auch werden Dinge einfach oft behauptet. Daher heißt es immer noch: Fakten checken! Doch mit den richtigen Fragen kommt man oft erstaunlich weit – unsere Beispiele zeigen wie. Doch zunächst muss man sich bei ChatGPT anmelden, um das KI-Tool auch nutzen zu können.

Erstmal registrieren

Wer ChatGPT bislang weder kannte und vor allem nicht nutzte, muss sich erstmal zur Nutzung des Services registrieren. Doch das geht ganz einfach und schnell. Gefragt wird lediglich nach der E-Mail und einer Telefonnummer. Mit letzter soll wohl vor allem ausgeschlossen werden, dass der Service massenhaft automatisiert genutzt wird.

Doch Achtung, selbst trotz dieser Vorsichtsmaßnahme seitens der Entwickler kann ChatGPT hin und wieder überlastet sein, gar nicht funktionieren oder stark verspätet seine Antworten ausspucken. Doch lassen sie sich davon nicht zu schnell abschrecken, einen ersten Versuch ist es allemal wert.

Gehen Sie zunächst in Ihrem Web-Browser (Chrome, Safari, Firefox etc.) zur Domain chat.openai.com und klicken dort auf „Sign up“ (Anmelden). Geben Sie ihre E-Mail-Adresse an und klicken sich weiter durch die nächsten Schritte, um ihre Identität zu verifizieren.

Danach kann es schon losgehen und Sie sollten eine Art Chat-Fenster sehen. Mit dem Unterschied, dass am anderen Ende der Konversation kein echter Mensch, sondern eine Künstliche Intelligenz sitzt, die wir nun für die unterschiedlichsten Dinge nutzen können. Wir zeigen drei Beispiele!

1. Hilfe bei Alltagsfragen

Das Gute an ChatGPT: Man kann das KI-Tool prinzipiell erstmal alles fragen. Ganz egal ob Technik-Tipp, Fragen rund um die Steuer oder Recht, historische Fakten oder sogar Tipps rund ums Dating. Auch wenn ChatGPT nicht immer die perfekte Antwort ausspuckt, kann man dem Tool mit einer weiteren Frage noch mehr auf den Zahn fühlen und so noch bessere Antworten erhalten und sich so vorarbeiten.

Als Beispiel wollten wir wissen, wie man eigentlich einen kaputten Fahrrad-Schlauch wechselt. Die Antwort von ChatGPT ist erstaunlich präzise und selbst zu Details kann man nochmal nachhaken und erhält weitere Hilfe. Das Tool rät sogar dazu, lieber ein Reparaturset bei kleinen Löchern zu verwenden, statt den Schlauch komplett zu wechseln. Unser Fahrrad-Nerd in der Redaktion würde es laut eigener Aussage nicht anders machen.

2. Bewerbungen und Reden schreiben

Wer kennt das nicht? Eine Bewerbung zu schreiben kann nerven und bedarf einiges an Zeit und Hingabe, um wirklich gut anzukommen. Doch dank ChatGPT muss man zumindest nicht bei Null beginnen und bekommt einiges an Denkanstößen, die einen das Leben bzw. das Schreiben der Bewerbung leichter fallen lassen. Unser Beispiel: Ein Bademeister mit zehn Jahren Erfahrung bewirbt sich für eine Stelle in Kreuzberg.

Zudem fragten wir ChatGPT nach einer Dankesrede für den Gewinn des Goldenen Bären bei der Berlinale. Auch hier liefert das KI-Tool ein brauchbares Ergebnis, sodass man im Falle des Falles nicht ganz ohne leere Hände auf der Bühne stehen muss. Mit einer zweiten Frage ließen wir die Dankesrede noch einmal kürzen und auf den Punkt bringen. Auch das klappte ohne Probleme!

3. Persönliche Fragen

Doch die Antworten und das Wissen von ChatGPT gehen noch weit über Alltagsaufgaben und Fragen des Berufslebens hinaus. Man kann dem KI-Tool auch ganz persönliche Fragen stellen. Etwa rund um das Liebesleben oder persönliche Verhaltensweisen.

Natürlich kann Ihnen die Künstliche Intelligenz keine wirklich persönliche Beratung oder sogar einen Psychiater ersetzen, doch ein Spaß oder sogar erste Hilfe kann es allemal sein.

Wir wollten von ChatGPT wissen, wie man als eher zurückhaltender und scheuer Mensch am besten neue Menschen in Berlin kennenlernen kann. Die Antworten reichen von Freiwilligenarbeit über Sport- und Sprachkurse bis hin zu Konzerten und anderen Veranstaltungen und könnten tatsächlich hilfreich sein.

Text: Sascha Uhlig