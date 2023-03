Das Risiko eines Einschlags ist zwar nicht gegeben, allerdings kommt der Asteroid 2023 DZ2 der Erde am Samstag erstaunlich nah. Der Kleinplanet hat die Größe des Berliner Doms und soll sogar mit einem einfachen Teleskop am Sternenhimmel zu sehen sein.

Erst vor einem Monat wurde der Himmelskörper entdeckt, doch bereits morgen rauscht 2023 DZ2 zwischen Erde und Mond an uns vorbei. Mit etwa 168.000 Kilometern Entfernung und etwa 28.000 Stundenkilometern wird der Asteroid über den Indischen Ozean ziehen.

Das sagen die US-Raumfahrtbehörde Nasa sowie die Europäische Raumfahrtagentur Esa, laut denen die Distanz zwischen der Erde und 2023 DZ2 kurzzeitig weniger als die Hälfte der Entfernung bis zum Mond beträgt.

Gelegenheit für alle Sternengucker

Durch die geringe Distanz zur Erde ist der Asteroid bei guten Bedingungen bei seinem Vorbeiflug sogar schon mit kleinen Fernrohren und sogar Feldstechern zu sehen.

Neben der Nähe zur Erde macht 2023 DZ2 noch seine Größe so besonders, die in etwa mit dem Berliner Dom vergleichbar ist. Laut der Nasa kommt es jedes Jahrzehnt nur einmal dazu, dass ein solch riesiger Asteroid so nah an der Erde vorbeifliegt. Würde DZ2 auf die Erde zusteuern und nicht an ihr vorbei, könnte er bei einem Einschlag ganze Städte auslöschen.

Da die Chance eines solchen Ereignisses im Falle von 2023 DZ2 jedoch laut Nasa und Esa bei Null liegt, bietet sich eine gute Gelegenheit für alle Sternengucker. Wir drücken die Daumen, dass dafür ausreichende gute Bedingungen herrschen werden!

