Schüsse aus einer Wohnung in Spandau haben einen SEK-Einsatz nach sich gezogen.

Wie die Polizei mitteilte, alarmierte ein Zeuge in der Nacht auf Dienstag die Polizei, weil er mehrere Schüsse aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses wahrnahm. Das Spezialeinsatzkommando öffnete daraufhin gewaltsam die Wohnungstür.

In der Wohnung befanden sich drei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren sowie eine 21-jährige Frau. Ein 21-Jähriger gab an, bei dem Eindringen der Polizei an der Lippe verletzt worden zu sein, woraufhin er von alarmierten Rettungskräften versorgt wurde. Ein weiterer Mann, der vor dem Eintreffen der Polizei die Wohnung verlassen hatte, wurde von Einsatzkräften festgenommen.

In der Wohnung wurden den Angaben zufolge zwei Schreckschusswaffen, Magazine und Munition gefunden und von der Polizei beschlagnahmt. Wer und warum die Schüsse abgegeben wurden, ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

