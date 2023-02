Das seit Freitagmittag in Berlin vermisste zwölfjährige Mädchen ist am Sonntag wieder aufgetaucht.

„Sie ist wieder da“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Zwölfjährige sei unversehrt. Mitarbeiter des Ankunftszentrums Tegel hätten das Mädchen am Sonntagmittag wiedererkannt und die Polizei alarmiert. Es gebe bislang keine Hinweise auf eine Straftat.

Anzeige

Die Zwölfjährige war am Freitagnachmittag nicht von der Schule nach Hause gekommen. Zuletzt war sie am S-Bahnhof Waidmannslust in Reinickendorf gesehen worden. Am Samstag veröffentlichte die Polizei ein Bild des Mädchens und bat die Berlinerinnen und Berliner um Hilfe.

Die Zwölfjährige war den Angaben von Samstag zufolge im April vergangenen Jahres als Geflüchtete aus der Ukraine nach Berlin gekommen.

Text: dpa