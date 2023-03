Die Volkshochschule (VHS) Reinickendorf zeigt vom 20. März bis zum 29. September, jeweils von 9 bis 18 Uhr, die Ausstellung „LOST PLACES LINK“ des Fotografen Michael Link in den Hallen am Borsigturm, Am Borsigturm 6.

Der Name ist dabei Programm: Die Ausstellung ist das Ergebnis seiner Entdeckungstouren an verlassenen Orten, also Lost Places. Seit 2007 fotografiert er überwiegend mit der High-Dynamic-Range-Methode (MDR), mit der es möglich ist, große Lichtunterschiede ohne zusätzlich Beleuchtung auszugleichen und hohe Farbintensität als Stilmittel einzusetzen.

Künstlergespräch im März

Links Gespür für den richtigen Blickwinkel, die Perspektive und Dramatik wird in der Ausstellung erfahrbar. Am 28. März um 17 findet ein Künstlergespräch mit Michael Link in der Ausstellung statt. Der Eintritt zur Ausstellung ist kostenfrei.

