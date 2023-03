Im Rahmen der Ermittlungen zum gewaltsamen Tod der fünfjährigen Anissa sucht die Berliner Polizei mit einem Foto der Kleidung des Kindes nach Zeugen.

Die Ermittler erhoffen sich dadurch Hinweise, ob das Mädchen zuletzt allein oder in Begleitung im Bürgerpark Pankow unterwegs war. Die Fünfjährige war am 21. Februar ab etwa 14 Uhr in dem Park und trug einen dunklen Steppmantel, eine gestreifte Hose und weiße Turnschuhe, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mitteilten. Die Fünfjährige war damals als vermisst gemeldet und später leblos im Bürgerpark gefunden worden. Ihr Körper wies Messerstiche auf. Das Kind starb im Krankenhaus.

Tatverdächtiger äußert sich nicht

Ein 19-Jähriger steht im Verdacht, sie getötet zu haben. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen Totschlags ermittelt. Der junge Mann mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit hat sich bislang laut Staatsanwaltschaft nicht zu den Anschuldigungen geäußert. Der 19-Jährige sollte laut Zeugen zwischenzeitlich auf das Mädchen und seine drei jüngeren Geschwister auf einem Spielplatz nahe dem Park aufpassen. Von dort sei er mit der Fünfjährigen weggegangen – angeblich weil sie zur Toilette musste. Später sei der Mann alleine zurückgekommen. Er habe gesagt, dass er das Kind verloren habe.

Die Staatsanwaltschaft machte am Dienstag keine Angaben dazu, wie viele Zeugen die Polizei bislang vernommen hat. Eine Sprecherin verwies auf die laufenden Ermittlungen. Zuletzt hatte die Behörde mitgeteilt, das Tatmesser sei gefunden worden. Weitere Angaben machte die Behörde nicht. Auch Auskünfte dazu, ob es inzwischen Hinweise auf ein Motiv für die Tat gibt, erteilte die Sprecherin nicht.

Hinweise nimmt die 4. Mordkommission in der Keithstraße 30, 10787 Berlin unter der Telefonnummer (030) 4664-911444, per E-Mail unter lka114-hinweis@polizei.berlin.de oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Text: dpa/red