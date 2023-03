Das Bezirksamt Neukölln will die rund 50 Hektar große Grünfläche besser auf schwierige Klimabedingungen vorbereiten. In den nächsten Wochen beginnen die Bauarbeiten – dabei darf auch experimentiert werden.

Wer mit offenen Augen durch die Berliner Parks läuft, sieht an vielen Orten kahle Stellen oder Reste von Stämmen, wo früher große Bäume standen. Auch die Hasenheide in Neukölln ist betroffen: Fast zehn Prozent des Baumbestands mussten dort in den letzten Jahren gefällt werden. Vielen Rasenflächen geht es ebenfalls nicht gut. Sie leiden unter der Trockenheit und der ausgiebigen Nutzung durch die Parkbesucher.

Um die Hasenheide auf den Klimawandel und weitere trockene Sommer besser vorzubereiten, kann jetzt investiert werden. Aus dem Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ stehen Fördermittel für den Umbau bereit. Der Bezirk Neukölln beteiligt sich ebenfalls. Insgesamt fließen fünf Millionen Euro in den Umbau.

Experimente in der ersten Bauphase

Der erste Bauabschnitt ist eine Art Experimentierphase. Im südöstlichen Teil der Hasenheide werden 32 Bäume gepflanzt und auf rund 8.000 Quadratmetern unter anderem Magerrasen und Kräuterrasen ausgesät. In der Folge wird beobachtet, welche der unterschiedlichen Saatgutmischungen die besten Ergebnisse bringt. Die Bezirksgärtner probieren auch mehrere Arten von Pflanzgruben für die Bäume aus und wollen die Akzeptanz verschiedener Zäune testen.

In der Hasenheide wird sogar High Tech eingesetzt: Einige Bäume werden mit Sonden ausgestattet, die die Bodenfeuchtigkeit messen. Mit ihrer Hilfe und den Beobachtungen des Baumwachstums wollen die Experten des Bezirks herausfinden, welche Pflanzsubstrate besonders gut für den Einsatz an diesem Ort geeignet sind.

Umbau bis 2025

Alle Schlussfolgerungen sollen in die Planung der nächsten, umfangreicheren Bauphase einfließen, die im Herbst starten soll. Der Umbau soll bis 2025 abgeschlossen sein. Weitere Maßnahmen betreffen die Wasserversorgung der Hasenheide, umfangreiche Pflanzungen von Bäumen, Sträuchern und Saatgut sowie das Aufstellen von Bänken, vor allem in der Nähe der Parkeingänge.

Interessierte Bürger, die sich einen Eindruck von den Umbauten verschaffen wollen, können am Freitag, 31. März, 16 Uhr, an einer Baustellenführung teilnehmen. Der Baubereich ist unter einem Link bei Google Maps zu finden.

Text: red/nt