Das Straßen- und Grünflächenamt Mitte saniert mit den Mitteln des Kita- und Spielplatz-sanierungsprogramms (KSSP) den Spielplatz an der Grüntaler Straße / Bellermannstraße.

Beginnen sollen die entsprechenden bereits im April. Bis Endes des Jahres soll der Umbau dann abgeschlossen sein. Die Sanierungsarbeiten betreffen die Spielgeräte und die Pflanz- und Bewegungsbereiche des Spielplatzes. Unter anderem sollen die bestehenden Spielgeräte ausgetauscht und die Pflanzbereiche mittels Schnittarbeiten und Neupflanzungen aufgewertet werden. An der westlichen und östlichen Seite des Spielplatzes werden zudem zusätzliche Geräte wie Hängematte, Gurtsteg, Pferdeskulptur, Spielwand und Kletterstapel eingebaut.

Mehr Angebote für Familien

„Wir haben im Bellermannkiez im vergangenen Jahr mit dem ersten Kiezblock in Mitte für Verkehrsberuhigung im Kiez gesorgt und es so gerade für Familien mit Kindern sicherer gemacht, sich im Kiez zu bewegen. Ich freue mich sehr, dass unsere Auszubildenden nun auch den Spielplatz an der Grüntaler Straße im Bellermannkiez sanieren. Damit entsteht dort ein toller Spielort für Kinder und der Kiez wird insgesamt noch familienfreundlicher“, so Bezirksstadträtin Dr. Almut Neumann.

Text: red