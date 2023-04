Bis zum 23. April kommt es bei den Straßenbahnlinien 16 und M6 zu gravierenden Fahrplanänderungen.

Fahrgäste der Straßenbahnlinien 16 und M6 müssen sich bis zum 23. April auf Unterbrechungen und Ersatzverkehr einstellen. Das teilt die BVG mit.

Der Grund sind Bauarbeiten an der Straßenbahntrasse in der Landsberger Allee. Die Arbeiten werden in zwei Teilabschnitten durchgeführt. Die erste Bauphase läuft vom 3. bis 16. April. Hierfür ist die Landsberger Allee zwischen Altenhofer Straße und dem S-Bahnhof Marzahn für die Straßenbahnen gesperrt. Für die Linien 16 und M6 fahren zwischen S-Bahnhof Marzahn und Hohenschönhausener Straße barrierefreie Busse als Ersatz. Im Nachtverkehr sind die Busse für die Linie M6 zwischen S-Bahnhof Marzahn und Landsberger Allee/Petersburger Straße im Einsatz.

Ersatzverkehr mit Bussen

In der zweiten Phase, vom 17. bis zum 23. April, ist die Landsberger Allee zwischen Altenhofer Straße und dem Freizeitforum Marzahn für die Straßenbahnen gesperrt. Zwischen dem Freizeitforum Marzahn und Hohenschönhauser Straße über Jan-Petersen-Straße sind barrierefreie Ersatzverkehrbusse für die 16 und M6 im Einsatz. Im Nachtverkehr sind die Busse für die M6 zwischen Freizeitforum Marzahn und Landsberger Allee/Petersburger Straße über Jan-Petersen-Straße unterwegs.

In genannten Abschnitten der Landsberger Allee finde Gleisbauarbeiten statt. Dazu zählen die Instandsetzung einer Weichenanlage, ein Schienenwechsel und der Austausch von Schwellen. Auf den restlichen Streckenabschnitten fahren die beiden Straßenbahnlinien während der gesamten Bauzeit ihre gewohnte Route.

Weitere Informationen finden sich auf der Website der BVG.

Text: red