In Hellersdorf hat sich ein schwerer Straßenbahnunfall ereignet.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war eine Fußgängerin in der Nacht zum Montag in der Stendaler Straße in Hellersdorf unterwegs. Sie überquerte zusammen mit einem 34-Jährigen die Gleise und wurde von einer Tram der Linie M6 Richtung Hackescher Markt angefahren. Die 26-Jährige kam mit mehreren Knochenbrüchen in ein Krankenhaus, der Mann blieb unverletzt.

Ob es sich bei der Unfallstelle um einen Fußgängerüberweg handelte, war am Morgen noch unklar. Der Tramfahrer stand unter Schock und wurde ambulant behandelt. Die Unfallstelle war zwischenzeitlich gesperrt. Nun ermittelt die Polizei zum genauen Unfallhergang.

Text: dpa