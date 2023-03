220 landeseigene Wohnungen werden an der Pöhlbergstraße in Hellersdorf geschaffen. Und zwar in einer besonderen Bauweise.

Ebenso schnell wie die Nachfrage nach Wohnungen steigen auch die Baukosten. Das landeseigene Wohnungsunternehmen Stadt und Land setzt daher auf flexible Lösungen beim Neubau: das sogenannte Typenhaus. So auch an der Pöhlbergstraße 27 bis 47m in Hellersdorf.

Mit diesem Planungsmodul-Konzept lassen sich Höhe, Ausdehnung, Ausstattung und Gestaltung von bis zu achtgeschossigen Wohnhäusern an unterschiedlichste städtebauliche Anforderungen anpassen. Pro Etage und Modul ist eine Kombination aus ein- bis sechs Zimmer großen Wohnungen möglich, die durch ein an der Fassade liegendes Treppenhaus einschließlich Aufzug erschlossen werden. Seien es Familienwohnungen oder Single-Apartments: Die Wohneinheiten lassen sich individuell variieren und ermöglichen damit einen bedarfsangepassten Mieter-Mix.





Flexible Lösungen im Neubau





Die neuen Wohneinheiten an der Pöhlbergstraße bieten mit ein bis sechs Zimmern Platz sowohl für große wie auch kleine Haushalte. Das Neubauvorhaben verteilt sich auf sechs Etagen sowie das Erdgeschoss. Alle Wohneinheiten verfügen über je eine Terrasse, Balkon oder eine Loggia. Der „kinderfreundliche“ Innenhof bringt Familien und Mieter zusammen und soll für Aufenthaltsqualität sorgen. Anfang Juni sollen die Wohnungen bezugsfertig sein, so die Stadt und Land.

„Die Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt nach bezahlbaren Wohnungen ist in den letzten Jahren stetig gestiegen“, so Stadt-und-Land-Geschäftsführer Ingo Malter. Im gleichen Zeitraum hätten sich die Baukosten durch gestiegene Grundstückspreise, Inflation und Lieferengpässe verteuert. „Dieser Situation müssen wir mit flexiblen Lösungen im Neubau begegnen, aber auch über den Wohnflächenverbrauch im Wohnungsbestand diskutieren.“

Seit 2019 hat die Stadt und Land in Marzahn-Hellersdorf sechs Typenhaus-Projekte mit rund 1.000 Wohnungen fertiggestellt. 560 weitere entstehen in Treptow-Köpenick. Auf den Buckower Feldern in Neukölln, einem Bauvorhaben mit insgesamt 900 Wohnungen, entstehen derzeit ebenfalls Typenhäuser.

