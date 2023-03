Am 25. März ab 10 Uhr lädt die Evangelische Kirchengemeinde Hellersdorf zur Müllsammelaktion ein.

Rund um die Evangelische Kirche in der Glauchauer Straße 7 hat sich so einiges an Müll angesammelt – achtlos weggeworfen oder vom Wind dorthin geweht. Die nötige Ausrüstung (Müllbeutel, Handschuhe, Müllzangen) werden von der BSR zur Verfügung gestellt.

Für alle Helfer gibt es gegen 12 Uhr eine kleine Stärkung. Die Kirchengemeinde möchte damit zeigen, dass Verantwortung für die Umwelt nicht am eigenen Gartenzaun endet.

Nachfragen und weitere Informationen:

Evangelische Kirchengemeinde Berlin – Hellersdorf

Tel.: 030 – 99 180 13

E-Mail: ev-kg-hellersdorf@t-online.de

www.ev-kirche-hellersdorf.de