Ein Fußgänger hat sich beim Überqueren einer Straße schwere Verletzungen zugezogen.

Der Senior schob demnach am Mittwochnachmittag sein Fahrrad über die Köpenicker Chaussee in Lichtenberg. Ein 34-Jähriger war laut Polizei mit seinem Auto zu schnell auf der Straße unterwegs und fuhr den Senior trotz Vollbremsung an. Der 77-Jährige stürzte und kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Text: dpa