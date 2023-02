Lesungen und mehr: Die kommenden Veranstaltungen in der Stadtbibliothek Lichtenberg sprechen vielerlei Interessen an.

Am 3. März, um 17 Uhr, stellen Bernd Hesse und Jörg Petzel ihr Buch „E.T.A. Hoffmann – ein Lebensbild in Anekdoten“ in der Anton-Saefkow-Bibliothek, Anton-Aefkow-Platz 14, vor. An dem Tag wird zudem die Ausstellung „Hoffmanniana“ von Irina Chipowski eröffnet, heißt es in einer Ankündigung. Bis zum 2. Mai entführen ihre Bilder in das Leben des Schriftstellers E.T.A. Hoffmann („Der Sandmann“).

Der Eintritt zur Eröffnungsveranstaltung ist frei, eine Anmeldung wird erbeten:

(030) 902 96 3773

anton.saefkow.bibliothek@lichtenberg.berlin.de

Jungsein in der DDR

Ebenfalls am 3. März, um 19 Uhr, liest Herausgeberin Kristina Stella in der Anna-Seghers-Bibliothek, Prerower Platz 2, aus Brigitte Reimanns Debütroman „Die Denunziantin“, der 2022 erstmals veröffentlicht wurde. Die 1973 verstorbene Autorin erzählt darin lebhaft vom Jungsein in der DDR. Der Eintritt kostet vier Euro, mit gültigem Bibliotheksausweis sind es drei Euro.

Weitere Informationen:

(030) 92 79 6410

anna.seghers.bibliothek@lichtenberg.berlin.de

Theater mit Bewegung

Musikalisch wird es am 4. März: Um 10.30 Uhr startet der FamilienSamstag in der Anna-Seghers-Bibliothek mit dem Theater Kranewitt und der Aufführung „Der Regenpfeifer“:

Das interaktive Spiel lädt Kinder von drei bis sechs Jahren ein zu einer gemeinsamen Suche nach dem Lied des Regenpfeifers – „ein Theatererlebnis, bei dem Stillsitzen nicht lange möglich ist und das jede Menge Spaß am Entdecken garantiert“, wie die Veranstalter ankündigen. Tickets kosten einen Euro.

Ostfrau und Ostmann

„Unerhörte Ostfrauen & Problemzone Ostmann“: Unter diesem Motto startet am 6. März, um 19 Uhr, eine Gesprächsrunde mit Ellen Händler und Uta Mitsching-Viertel in der Anton-Saefkow-Bibliothek. „Die beiden Autorinnen präsentieren Interviews mit Frauen und Männern über Erfahrungen in zwei Systemen, die ein differenziertes Bild vielschichtiger Lebensrealitäten entfalten“, wird mitgeteilt. Eintritt: vier Euro, mit gültigem Bibliotheksausweis drei Euro.

In sieben Jahren um die Welt

Katharina Finke reiste sieben Jahre ohne festen Wohnsitz als Journalisten um die Welt. In ihrem Buch „Losleben“ erzählt sie von ihrer turbulenten Schwangerschaft, den Reisen mit Kind und dem Mut, sich als Familie von festgefahrenen Denkweisen zu lösen. Am 14. März, um 19.30 Uhr, stellt sie es in der Egon-Erwin-Kisch-Bibliothek, Frankfurter Allee 149, vor. Eintrittskarten kosten regulär vier Euro und mit gültigem Bibliotheksausweis drei Euro.

Weitere Informationen:

(030) 555 67 19

egon.erwin.kisch.bibliothek@lichtenberg.berlin.de

Das komplette Veranstaltungsprogramm der Stadtbibliothek Lichtenberg gibt es online.

