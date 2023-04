Picknick ja, Grillen nein: Die Nutzung von Grills oder Grillplätzen in den öffentlichen Grünanlagen Lichtenbergs ist auch 2023 nicht erlaubt – darauf hat das Bezirksamt hingewiesen.

Die Zeiten, in denen Rauchschwaden und der Duft von Würsten durch Lichtenbergs öffentliche Parks zogen, sind weitgehend vorbei. Zumindest sieht das zuständige Bezirksamt dies so vor. Es wird auch 2023 keine Ausnahmegenehmigungen erteilen, um das allgemeine Grillverbot in Berliner Grünanlagen zu lockern. Bereits im letzten Jahr hatte das Amt alle zuvor bestehenden Ausnahmen zurückgenommen.

Offizielle Grillplätze verschwunden

In der Vergangenheit hatte es offizielle Grillstellen im Stadtpark Lichtenberg, im Fennpfuhlpark, im Rudolf-Seiffert-Park und an der Landmarke in der Wartenberger Feldflur gegeben. Das Bezirksamt weist darauf hin, dass all diese Grillplätze bereits zurückgebaut wurden und dort wie in allen anderen öffentlichen Grünanlagen das Grillen nicht erlaubt ist. Wer sich nicht an das Verbot halte, begehe eine Ordnungswidrigkeit.

Richtiges Verhalten im Park

In dem Zusammenhang bittet das Bezirksamt auch um Mithilfe bei der Erhaltung der öffentlichen Grünanlagen für die Erholung und Freizeitgestaltung sowie beim Natur- und Umweltschutz. Dafür seien neben dem Verzicht aufs Grillen, auf offenes Feuer und auf das Füttern von Tieren auch die ordnungsgemäße Entsorgung von Müll sowie der respektvolle Umgang mit den Nachbarn und anderen Parknutzern nötig.

Text: red/nt