In den kommenden Tagen soll sich nicht nur die Sonne wieder häufiger blicken lassen, sondern auch die Temperaturen weiter steigen. Daher öffnet der RAW Flohmarkt in Friedrichshain wieder seine Pforten.

Temperaturen im zweistelligen Bereich und Sonne statt Grau-in-Grau: Die aktuelle Wettervorhersage für den Rest des Februars sieht vielversprechend aus. Es geht also langsam wieder bergauf, zumindest in Sachen Wetter. Berlin lässt die kalten und dunklen Tage hinter sich, der Lenz steht vor der Tür.

Grund genug, sich von alten, aber nicht mehr gebrauchten Schätzen im Rahmen des Frühlingsputzes zu trennen! Oder selbst beim Flohmarkt das eine oder andere Schnäppchen zu schlagen. Viele Flohmärkte in Berlin öffnen dieser Tage wieder ihre Pforten – so auch in Friedrichshain.

RAW Flohmarkt in Friedrichshain

Bereits am vergangenen Wochenende kam der RAW Flohmarkt zurück aus dem Winterschlaf. Jeden Sonntag kann hier zwischen 8 und 17 Uhr auf Schatzsuche gegangen werden. Reservierungen für einen Verkaufsstand werden immer montags vor dem Flohmarktwochenende (18-20 Uhr) angenommen, jedoch nur telefonisch unter 0177-8279352.

Auf dem RAW Flohmarkt findet man eine bunte Mischung von Verkaufsständen, besonders beliebt ist die große Auswahl an Fashion. Von Vintage und Retro bis zu „Das hab ich nie angehabt“ findet sich hier alles. Neben Kuriositäten und Nützlichem von überwiegend privaten Händlern und Händlerinnen findet man hier jede Woche auch lokale Künstler und Künstlerinnen die ihre Handwerkskunst, ihren Schmuck und Bilder anbieten.

Shopping macht hungrig, das weiß man auch beim RAW Flohmarkt. Daher gibt es jedes Wochenende ein internationales Angebot an Streetfood. Von feinstem Kaffee serviert aus dem VW Bulli über frische Säfte, knusprige Pizza, herzhafte Burger bis hin zur arabischen Küche gibt es auf dem RAW-Gelände alles.

Auf einen Blick

Was: RAW Flohmarkt in Friedrichshain

RAW Flohmarkt in Friedrichshain Wo: RAW-Gelände | Revaler Straße 99, 10245 Berlin

RAW-Gelände | Revaler Straße 99, 10245 Berlin Wieviel: Eintritt ist kostenlos, Standgebühren unterschiedlich

Text: red/su