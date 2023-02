Ab 1. März 2023 erweitert das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg das bestehende Parkraumbewirtschaftungsgebiet um zwei neue Bereiche. Neu in Betrieb geht die Zone 65 „Wrangelkiez“ in Kreuzberg. Die Bestandszone 18 „Andreaskiez“ in Friedrichshain wird um das Gebiet rund um die Krautstraße erweitert.

Am 17. Januar 2023 fand dazu eine digitale Informationsveranstaltung statt. Dabei stellten die beteiligten Ämter das Vorhaben vor und beantworteten ausführlich die Fragen der anwesenden Gäste.

Bewohnerparkausweis beantragen

Bewohner benötigen in Zukunft einen Bewohnerparkausweis, um von der Parkscheinpflicht befreit zu werden. Da die Bearbeitung der Anträge einige Zeit in Anspruch nimmt, sollte der Antrag möglichst schnell gestellt werden. Der Antrag kann hier gestellt werden. Dieses Online-Verfahren ist der schnellste und einfachste Weg zu einem Parkausweis. Es ist leicht zu bedienen.



Alle Informationen zur Erweiterung und eine ausführliche FAQ finden sich auf diesen Seiten:

www.parkeninfriedrichshain.de

www.parkeninkreuzberg.de

Text: red