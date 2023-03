Die Mannschaft hinter dem beliebten Electro-Club „Zur wilden Renate“ und seiner dazugehörigen Open-Air-Location „Else“ eröffnet einen neuen Club. Direkt nebenan, am Markgrafendamm 1, entsteht das M01. Hier sollen kleine Veranstalter die Möglichkeit haben, ihre Partys zu realisieren.

Platz für kleine Veranstalter

M01 befindet sich in direkter Nachbarschaft zur „Renate“. Am Markgrafendamm 1 ist der Eingang zu finden. Laut dem Magazin DJ Lab soll der Club 400 Personen auf zwei Etagen in drei Räumen aufnehmen können. Außerdem gebe es einen Chill-out-Bereich und einen Raum für Live-Musik, Ausstellungen und Installationen im Obergeschoss.

„Während es in Berlin viele große Clubs gibt, braucht die Stadt kleine Veranstaltungsorte für die Community der DIY-Promoter und Kollektive“, sagte der Buchungsdirektor Alessandro Boni gegenüber DJ Lab, und weiter: „Wir möchten kleinen, unabhängig finanzierten Promotern ermöglichen, ihre eigenen Partys ohne das finanzielle Risiko in größeren Räumen zu kuratieren. M01 bietet sowohl eine intime Atmosphäre als auch eine finanziell tragfähige Möglichkeit, ihre Ideen zu unterstützen.“

House, Techno und Electro

Besucher können sich auf „eine breite Klangpalette“ freuen, einschließlich House, Techno und Electro. Die erste Veranstaltung im M01 ist für den 31. März 2023 angekündigt. Unter dem Titel „Limelight Vol. 1“ ist folgendes Lineup angekündigt: Ed Davenport, Janaham b2b DJ HAYDN, Prof.stranger, Kavander b2b Mat Fink, Josiane De Mut b2b Lena Brecht.

Der Eintritt liegt bei 12 Euro. Der Club öffnet um 23 Uhr, die Party geht bis 10 Uhr am darauffolgenden Morgen.

