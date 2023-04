Am 28. und 29. April 2023 verwandelt sich der Napoleon Komplex in Friedrichshain in einen Marktplatz. Vom Nachmittag bis in die Nacht hinein können Besucher hier Mode, Kultur, Vintage, Musik Lifestylethemen, Kunst und kulinarische Besonderheiten finden.

Ein Festival-Format, das es so bisher noch nicht gab und dabei Design und Fashion mit Kultur, Vintage, Musik, Lifestylethemen und Kunst vereint. Am 28. und 29. April 2023 wird der Napoleon Komplex (das sind ehemalige Werkstätten der Deutschen Bahn an der Modersohnstraße) zum zweiten Mal in eine marktähnliche Festival-Landschaft verwandelt. Drinnen & draußen. Nachmittags bis in die Nacht hinein. Öffnungszeiten des Night Market in Berlin: an beiden Tagen von 16 bis 2 Uhr.

Designer schaffen ihre ganz eigene Welt

In den über 2.000 Quadratmetern des Napoleon Komplexes wird es innovative Brand Pop-Ups geben. Damit schafft jeder Designer seine ganz eigene Welt, in die die Besucher eintauchen dürfen. Zu entdecken gibt es mehr als 50 verschiedene Designer, unabhängige Händler sowie Vintage-Dealer, Tattoo-Artists und Künstler.

Mit dabei ist unter Anderem das Berliner Raumduft-Design Brand „Ultramonochrom“, die Berliner Desigerinnen „Popeia“, die Kölner Jacken-Designer „WattHandcrafted“, die Keramikmanufaktur „Bigwind“, die Fashion-Designerin „Claudia Vitali“ , Vintage Leuchtreklame von „Neukombiniert“ u.v.m.

Viele Überraschungen

Neben den Marken Pop-Ups gibt es Highlights wie eine Kunstausstellung von Anna Borowy mit ihrer „ I SEE YOU“ Serie oder der Fotografin Le Quyen Nguyen. Weitere Überraschungen gibt es in verschiedenen Erlebnisräumen zu entdecken, wie zum Beispiel den Feel Good Space supportet by Nevernot, einen Live-Tattoo-Bereich.

Text: red