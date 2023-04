Bis Ende September haben Tennisfreunde die Möglichkeit, nicht weit entfernt vom Grunewald ihren Sport auszuüben – und das völlig umsonst.

Fußball bolzen oder Fitnessübungen machen kann man zur Not auch auf der Wiese. Ungleich schwieriger ist es, an einen Tennisplatz zu kommen – zumindest, wenn man sich die Gebühren oder eine Vereinsmitgliedschaft nicht leisten kann oder will. Da kommt ein Angebot wie dieses gerade recht: In Westend, gelegen zwischen Mommsenstadion und Grunewald, gibt es tatsächlich vier Plätze, auf denen Sportbegeisterte komplett gratis kleine gelbe Bälle hin- und herschlagen können.

Umkleiden stehen Tennisspielern offen

Nicht zum ersten Mal steht die Anlage an der Harbigstraße 34 über die warmen Monate vom 1. April bis zum 30. September 2023 allen Interessierten offen. Bälle müssen zwar selber mitgebracht werden, dafür können die Spieler aber Toiletten, Umkleiden und Waschgelegenheiten vor Ort nutzen. Zur Planung der Platzbelegung ist eine Anmeldung erforderlich. Diese kann dienstags von 8 bis 10 Uhr direkt vor Ort oder telefonisch unter (030) 29 034 298 erfolgen. Möglich sind Anmeldungen für die laufende Woche und für höchstens 14 Tage im Voraus.

Belegungsplan vor Ort

Sportvereine können Spiele für die laufende Woche inklusive Wochenende bis dienstags um 15 Uhr anmelden. Wer wann dran ist, steht auf den Belegungsplänen, die auf der Sportanlage aushängen.

Text: red/nt