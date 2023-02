Alles neu macht der Mai, doch schon jetzt Februar sollen Ideen für die Umgestaltung des Stadtplatz Horstweg/Wundtstraße gesammelt werden. Alle Anwohnenden können dabei aktiv mitwirken!

Die Anwohnerinnen und Anwohner des Stadtplatzes Horstweg/Wundtstraße können aktiv bei der Platzgestaltung am Mittwoch, 15. Februar 2023 und Mittwoch, 1. März 2023, von 18 bis 20 Uhr mitwirken. Die Workshops finden in der Aula des Oberstufenzentrums Kraftfahrzeugtechnik (Eingang hinter dem Durchfahrtstor neben der Shell-Tankstelle) in der Kaiser-Friedrich-Straße 96 statt.

Anmeldung erforderlich

Unter Führung des Bezirksamts Charlottenburg-Wilmersdorf, soll den Anwohnern die Möglichkeit gegeben werden, umsetzbare Maßnahmen und Lösungen für eine bessere Lebens- und Aufenthaltsqualität zu entwickeln. Zur Teilnahme ist eine Anmeldung per E-Mail unter OrdUmAbtl-Buero@charlottenburg-wilmersdorf.de erforderlich.

Die finale Präsentation des Entwurfes und der Änderungsvorschläge werden am Mittwoch, 15. März 2023, von 18 bis 20 Uhr vorgestellt. Auf dieser Grundlage wird die weitere Planung fortgeführt. Die Finanzierung soll über die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen aus dem Plätzeprogramm sowie aus bezirklichen Mitteln erfolgen.

Text: red/su