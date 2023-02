Bei der Kontrolle einer Baustelle an der Franklinstraße 8 in Charlottenburg hat das Straßen- und Grünflächenamt illegale Baumfällungen festgestellt.

Auch an der Franklinstraße wird, wie an vielen anderen Orten in der Stadt, gebaut. Für den Neubau eines Bürogebäudes wurde vor einiger Zeit die Fällung aller dortigen Bäume vom Bauherrn beauftragt. Grund: Die vor dem Grundstück befindlichen Hochbeete sollten für die Baustellenbelieferung genutzt werden.

Alle Bäume gefällt

Das Bezirksamt gestattet dem Bauherrn allerdings lediglich das Fällen von zwei Bäumen. Bei einer erneuten Kontrolle der Baustelle wurde dann jedoch festgestellt, dass Bäume gefällt wurden, obwohl die Genehmigung von Seiten des Bezirksamtes noch nicht erteilt war, entgegen der Absprache außerdem alle Bäume gefällt wurden und Container sowie Silos auf Baumflächen für die Baustelle ohne Genehmigung aufgestellt wurden.

„Gegen den Bauherrn und die ausführende Firma wird ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet sowie eine polizeiliche Anzeige gestellt, da die Bäume, auch wenn sie noch nicht durch die Bauschutzverordnung geschützt sind, im Besitz des Landes Berlin sind“, heißt es vom Bezirksamt.

Text: red