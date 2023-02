Was in den vergangenen Sommern bereits erprobt wurde, soll auch 2023 fortgesetzt werden. Parklets und Außengastronomie dürfen in Mitte erneut auf Parkflächen ausgedehnt werden.

Der Bezirk Mitte verstetigt 2023 seine bisherigen Regelungen zu sogenannten Schankvorgärten auf Parkplatzflächen. „Gastronomen bekommen in diesem Jahr erneut die Möglichkeit, Tische und Stühle im öffentlichen Straßenraum aufzustellen, wenn alle gastättenrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind“, heißt es dazu aus dem Bezirksamt.

Langfristig gesichert

Dazu wurde nun ein Leitfaden beschlossen. Dieser sieht zum einen vor, dass künftig auch Hochbeete unter bestimmten Kriterien als Begrenzungen von Schankvorgärten zulässig sind. In Zukunft könnte die Außengastro also noch etwas grüner werden. Zum anderen regelt der Leitfaden das Aufstellen von Parklets auf bisherigen Parkplatzflächen. Diese müssen – im Gegensatz zu Schankvorgärten – der Allgemeinheit zugänglich sein.

Dass die Außengastro langfristig auf Parkflächen ausgeweitet werden darf, hatten sich viele Gastronomen im Bezirk gewünscht. „Gastronomie und Parklets als Orte der Begegnung werten den öffentlichen Raum auf und können die Kieze zu kleinen grünen Oasen machen. Dafür haben wir als Bezirk nun dauerhaft die Möglichkeit geschaffen“, so Bezirksstadträtin Almut Neumann.

Text: red