Berlin (dpa/bb) – Bei einer AfD-Kundgebung in Berlin-Lichtenberg ist es zu einem Protest mehrerer Frauen gekommen. Als die Vize-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Beatrix von Storch, ihre Rede begann, drängten sich nach Angaben eines dpa-Reporters mehrere Frauen vor die Bühne und protestierten gegen sie mit Rufen.

Polizisten zogen die Frauen aus der Gruppe und führten sie ab. Die Frauen-Aktivistinnengruppe Femen hatte zuvor eine Protestaktion angekündigt. AfD-Politikerin von Storch kritisierte den Protest als «furchtbar armselig». «Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass wir uns von so was Angst machen lassen», sagte sie. «Wir lassen uns nicht beirren.» Danach wurde weiter versucht, die Rede zu stören.





In Berlin wird am 20. September ein neues Abgeordnetenhaus gewählt. Derzeit regiert eine Koalition aus CDU und SPD. In der jüngsten Umfrage des Instituts Forsa für das Nachrichtenportal «t-online» lag die Linke in der Sonntagsfrage mit 22 Prozent vorn, gefolgt von CDU und AfD mit jeweils 18 Prozent. Die Grünen kamen auf 16 Prozent, die SPD erreichte 12 Prozent.