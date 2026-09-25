Berlin (dpa/bb) – Hertha BSC hat einen zweiten Testspielpartner in der langen Länderspielpause gefunden. Am 2. Oktober tritt der Zweitliga-Tabellenführer beim Fußball-Bundesligisten FC Augsburg an, teilten die Berliner mit. Die Partie wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der Paul-Renz-Akademie um 13.00 Uhr angepfiffen.

Bereits drei Tage zuvor absolviert die Mannschaft von Hertha-Trainer Stefan Leitl einen Test beim Kooperationspartner Hertha Zehlendorf aus der Oberliga. Während die Berliner Anhänger die Begegnung bei der Namensvetterin vor Ort verfolgen können, wird das Spiel in der Fuggerstadt lediglich auf dem vereinseigenen Sender FCA TV übertragen.





Dafür wird ein Tagespass benötigt, der 3,99 Euro kostet. Wer nicht zahlen will, kann das Testspiel 24 Stunden später auf dem You-Tube-Kanal von Hertha in voller Länge zeitversetzt anschauen.