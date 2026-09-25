Berlin (dpa/bb) – Zwei Zehnjährige sind in Berlin-Steglitz beim Überqueren einer Straße mit ihren Tretrollern angefahren und verletzt worden. Die Jungen fuhren nach Angaben der Polizei mit ihren Rollern auf die Bergstraße, um diese in Richtung Schönhauser Straße zu überqueren. Dabei seien sie von einem 33 Jahre alten Autofahrer angefahren worden, der in Richtung Filandastraße unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß stürzten die Kinder und verletzten sich im Gesicht und an einem Bein. Zur stationären Behandlung wurden sie von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte ermittelt zu dem Unfall, der bereits am Donnerstagnachmittag passierte.



