Berlin (dpa) – Der 1. FC Union Berlin muss in den nächsten beiden Bundesliga-Spielen auf Felix Uduokhai verzichten. Der Defensivspieler wurde nach seiner Roten Karte vom vergangenen Samstag vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen belegt.

Der 29-Jährige war in der Partie gegen den FC Augsburg aufgrund einer Notbremse in der 19. Minute des Feldes verwiesen worden. Der Verein und Uduokhai akzeptierten das Urteil des DFB-Sportgerichts, welches somit rechtskräftig ist, wie die Eisernen mitteilten.



