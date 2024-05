Berlin (dpa/bb) – Nur ein Knopfdruck soll reichen und in wenigen Minuten kommen Sicherheitskräfte hinzu: Die Sommerbäder Neukölln und Pankow testen ab Montag (3. Juni) den Einsatz einer App, die genau so eine Funktion erfüllt. Ziel der App sei es, schneller bei Gefahrensituationen reagieren zu können, wie die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) am Freitag mitteilten.

Dafür arbeiten die Betriebe mit einem Technologie-Startup zusammen, das die App «SafeNow» entwickelte. Damit können Besucher mit einem einzelnen Knopfdruck die Sicherheitskräfte sowie Bekannte oder die Familie benachrichtigen und um Unterstützung bitten. Auch Dritte wären demnach in der Lage, den Knopf zu betätigen. Um die App nutzen zu können, müsse sie zuvor auf dem Smartphone installiert werden. Mit der Testphase in den beiden Freibädern komme die App bundesweit zum ersten Mal in einem Freibad zum Einsatz.

Die Hilferuf-App gehört zu einer Vielzahl von Sicherheitsmaßnahmen, die die Berliner Bäder-Betriebe in dieser Saison anwenden. Hintergrund dafür waren die immer wieder aufgetretenen Tumulte und Auseinandersetzungen im vergangenen Sommer. Davon betroffen waren vor allem die Sommerbäder in Neukölln, Pankow und Schöneberg.