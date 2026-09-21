Berlin (dpa/bb) – In einer Wohnung im Berlin-Friedrichshain haben Angehörige einen 76-Jährigen und eine 74-jährige Frau tot gefunden. Sie alarmierten die Polizei. Eine Mordkommission habe im Auftrag der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen, teilte die Polizei auf der Plattform X mit. Bislang sei «von einem tragischen Verlauf der Ereignisse auszugehen, in deren Folge beide Personen zu Tode kamen», hieß es. Die Angehörigen hatten die toten Senioren am Abend in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus entdeckt.