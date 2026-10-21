Müllrose (dpa/bb) – Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 87 bei Müllrose im Landkreis Oder-Spree sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Zwischen Müllrose und Beeskow waren am Dienstagabend gegen 18.00 Uhr auf Höhe der Abzweigung Dubrow ein Auto und ein Wohnmobil zusammengestoßen.

Die beiden Verletzten wurden nach einer Erstversorgung am Unfallort in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge und ein Anhänger wurden massiv beschädigt. Ursache und genauer Hergang des Unfalls sind bislang unklar. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten mehrere Stunden, in denen die B87 gesperrt blieb. Zuvor hatte die «Märkische Allgemeine Zeitung» über den Unfall berichtet.



