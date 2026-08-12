Berlin (dpa) – Ein Böschungsbrand im Bereich Lichterfelde Süd hat auf zwei S-Bahnlinien in Berlin zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen geführt. Die Züge der Linien S25 und S26 mussten vorübergehend zwischen den Haltestellen Teltow Stadt und Lichterfelde Ost durch Busse ersetzt werden, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Inzwischen fahren die S-Bahnen wieder ohne Verspätung, wie es am Nachmittag in einem Beitrag der Bahn auf der Plattform X hieß.





Auf etwa 100 Quadratmetern hätten kleine Büsche und Gräser zwischen den Bahngleisen gebrannt, sagte ein Feuerwehrsprecher auf Anfrage. Zehn Feuerwehrleute hätten den Brand gelöscht – der Einsatz sei beendet.