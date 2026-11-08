Berlin (dpa/bb) – Zwei Männer sind in der Nacht zum Sonntag durch Messerangriffe in Berlin-Kreuzberg schwer verletzt worden. Beide kamen auf eine Krankenhausstation, wie die Polizei mitteilte.

Am Samstagabend soll zunächst ein Unbekannter einen 40-Jährigen an der Schlesischen Straße Ecke Falckensteinstraße nach Alkohol gefragt haben. Als dieser die Frage verneinte, soll der Mann auf ihn mehrfach mit einem Messer eingestochen haben. Der Unbekannte sei dann geflüchtet, sagte der Verletzte den Passanten, die die Rettungskräfte alarmierten.





Am Sonntagmorgen um 4 Uhr entdeckte dann ein Fußgänger am gleichen Ort einen 24-Jährigen mit Stichverletzungen im Rücken. Er sagte, er sei auf der Falckensteinstraße von einem Unbekannten in den Rücken gestochen worden. Die Rettungskräfte brachten auch ihn ins Krankenhaus. Der Täter blieb unerkannt. Die Beamten ermitteln, ob ein Zusammenhang zwischen beiden Fällen besteht.