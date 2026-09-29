Berlin (dpa/bb) – Zwei Männer sind im Berliner Ortsteil Baumschulenweg durch Schüsse schwer verletzt worden. Die Tatverdächtigen flüchteten unerkannt, wie die Polizei in einem Post auf der Plattform X mitteilte. Die Tat passierte demnach am Abend im Berberitzenweg – die Einsatzkräfte wurden gegen 20.30 Uhr gerufen. Die beiden Opfer kamen mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik. Weitere Details waren zunächst unbekannt.