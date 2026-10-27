Schönhagen (dpa/bb) – Zwei Männer sind bei einem Unfall mit einem Kleinflugzeug verletzt worden. Die beiden 57 und 59 Jahre alten Insassen mussten die Maschine am Montagnachmittag nach ersten Erkenntnissen in einem Waldstück bei Schönhagen (Landkreis Teltow-Fläming) notlanden, wie die Polizei mitteilte. Zur Ursache des Vorfalls und der Schwere der Verletzungen wurde zunächst nichts bekannt. Zuvor hatte die «B.Z.» berichtet. Dem Medienbericht zufolge soll das Flugzeug abgestürzt sein, das bestätigte die Polizei aber nicht.

Die Einsatzkräfte wurden laut Polizei gegen 15.50 Uhr alarmiert. In Schönhagen gibt es einen Flugplatz. Dort sind mehrere Instandhaltungsunternehmen, Flugzeugwerften und Flugschulen ansässig. Ob das Flugzeug von dort gestartet war, blieb unklar.



