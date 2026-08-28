Berlin (dpa/bb) – Wegen des Brands zweier Autos und eines Wohnwagens in Berlin-Treptow-Köpenick ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Die drei Fahrzeuge brannten vollständig aus, wie die Polizei mitteilte. Durch die Hitze wurden zudem vier weitere Fahrzeuge, eine Straßenlaterne und zwei Bäume beschädigt. Verletzt wurde niemand. Angaben zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor.

Ein Zeuge bemerkte in der Nacht zu Freitag, dass ein Wohnwagen in der Kiefholzstraße brannte. Im weiteren Verlauf griffen die Flammen laut Polizei auf die beiden danebenstehenden Autos über. Die Feuerwehr löschte den Brand. Einen technischen Defekt als Brandursache schloss die Polizei aus.



