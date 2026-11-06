Berlin (dpa/bb) – Mit einem Tag Verspätung ist der Weihnachtsbaum für den Berliner Gendarmenmarkt am Ziel angekommen. Wegen Problemen beim Transport musste die 20 Meter lange Douglasie eine Nacht ungeplant auf einem Autobahnrastplatz verbringen, wie die Polizei mitteilte.

«Die Nacht auf dem Rastplatz hat ihre Spuren hinterlassen», sagte David Russ, Veranstalter des Weihnachtsmarktes nach dem Aufstellen des Baums am Freitagvormittag. «Man sieht, dass er etwas länger gelegen hat. Ein, zwei Äste sind gebrochen», so Russ. Nächstes Jahr wolle er wieder eine Fichte beschaffen – die seien widerstandsfähiger als Douglasien.





Beleuchtungsprobleme verhindern Weiterfahrt

Laut Polizeiangaben wurden bei der Übergabe des Schwerlasttransportes an die Berliner Polizei am Mittwochabend Mängel an der Fahrzeugbeleuchtung festgestellt. Die Reparatur habe so lange gedauert, dass der Zeitraum für die Sondergenehmigung des Transportes überschritten worden sei, so ein Polizeisprecher. Der Baum wurde dann über Nacht auf dem Rastplatz Fichtenplan an der A10 geparkt. Er kam erst am späten Donnerstagabend in Berlin an und wurde am Freitagvormittag aufgestellt.

In den kommenden Tagen soll der Baum geschmückt und mit Lichterketten versehen werden, teilte der Veranstalter des Weihnachtsmarktes mit. Eingeschaltet werde die Beleuchtung dann erstmals zur Eröffnung am 23. November.

Immer wieder Pannen mit Weihnachtsbäumen

Zu Pannen mit Weihnachtsbäumen kam es in der Vergangenheit immer wieder. Vergangenes Jahr zerbrach eine 10 Meter lange Fichte beim Transport zum Berliner Abgeordnetenhaus. 2022 scheiterte der Transport einer 22 Meter langen Tanne für den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche. Der Baum war zu breit für einen Tunnel auf der geplanten Transportstrecke und musste umgeleitet werden.