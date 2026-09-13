Berlin (dpa/bb) – Nach dem lebensgefährlichen Messerangriff in Berlin-Reinickendorf ist der Gesundheitszustand des 41 Jahre alten Opfers weiter unklar. Der Mann sei in der Nacht notoperiert worden, sagte ein Polizeisprecher. Neuere Erkenntnisse zu seinem Zustand lagen zunächst nicht vor.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren am Samstagnachmittag zwei Gruppen in einem Lokal an der Residenzstraße aneinandergeraten. Dabei wurde der 41-Jährige mit Stichen durch ein Messer verletzt. Der Hintergrund des Streits war weiterhin unklar und Gegenstand der Ermittlungen, sagte der Sprecher.



