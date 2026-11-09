Potsdam/Berlin (dpa/bb) – Die Woche startet in Berlin und Brandenburg vielerorts neblig. Im Tagesverlauf erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) dann auflockernde Wolken und stellenweise Sonnenschein. Die Höchsttemperaturen liegen bei 5 Grad in Berlin und bei bis zu 8 Grad im Fläming.

Im Norden Brandenburgs bleibt es am Montag dagegen den ganzen Tag über trüb, wie es hieß. In der Uckermark ist mit Temperaturen bis 2 Grad und Hochnebel zu rechnen. In der Nacht zum Dienstag bilden sich erneut Nebel und Hochnebel. Die Temperaturen sinken demnach auf minus 2 bis plus 1 Grad.





Am Dienstag bleibt es laut Prognose grau und teils neblig. Örtlich wird etwas Regen bei Höchsttemperaturen zwischen 5 und 8 Grad erwartet. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es weiterhin überwiegend bewölkt und neblig. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus 1 und plus 2 Grad. Der Mittwoch wird laut DWD stark bewölkt, zeitweise mit Regen. Die Temperaturen steigen auf etwa 6 Grad.